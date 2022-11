FMI-Congo Kinshasa: Du progrès à faire encore

Du 19 octobre au 2 novembre, une équipe du FMI a rencontré les autorités congolaises à Kinshasa. Malgré un environnement domestique et extérieur difficile, avec notamment les répercussions de la guerre en Ukraine, l’économie fait preuve de résilience, la croissance réelle du PIB étant prévue à 6,6% en 2022. Le taux d’inflation a atteint 11,7% en glissement annuel à fin septembre 2022, principalement en raison des prix mondiaux élevés de l’alimentation et de l’énergie.

« L’équipe du FMI a eu des discussions fructueuses avec les autorités, reconnaissant les défis associés à l’escalade du conflit armé à l’Est du pays et se concentrant sur les évolutions et perspectives macroéconomiques et financières récentes, les politiques monétaires et budgétaires pour 2023, les défis du secteur financier et les réformes structurelles nécessaires pour continuer à soutenir la stabilité macroéconomique et renforcer la résilience aux chocs.

« S’appuyant sur ces discussions, l’équipe du FMI et les autorités ont fait d’importants progrès et continuerons à travailler dans les semaines à venir en vue d’un accord au niveau des services pour la conclusion de la troisième revue dans le cadre de l’accord de Facilité Elargie de Crédit. C’est en résumé, la conclusion des services du FMI avec le Congo Kinshasa qui fait une demande d’un emprunt au FMI.