Fonds monétaire arabe: Une vague inflationniste déferle sur le monde. La Tunisie n’est pas en reste!

Au cours de l’année 2021, le monde a connu une vague inflationniste dont les effets se sont étendus à de nombreuses économies avancées et en développement, en plus de la pire récession économique en quatre-vingt-dix ans en raison de la pandémie de Covid-19.

Et sur la base de ce qui a été rapporté par le Fonds monétaire arabe dans le 24ème numéro d’une série de notes d’orientation intitulée « La vague inflationniste mondiale : causes et répercussions sur les économies arabes », l’approbation de nombreux pays du monde pour des plans de relance financière visant à permettre aux particuliers et aux entreprises de surmonter les répercussions résultant de la pandémie, en particulier dans les économies des pays développés dont les gouvernements ont injecté des milliers de milliards de dollars sur les marchés pour soutenir la croissance économique. Ceci a provoqué une augmentation relativement importante de la demande mondiale de biens et services et une activité tangible dans le mouvement du commerce international, alors que l’offre globale est toujours restreinte en raison des mesures de précaution imposées pour contenir la pandémie. Par conséquent, une pression a été exercée sur les ressources économiques ce qui engendre l’émergence de nombreuses pressions inflationnistes qui ont affecté de nombreux marchés et entraîné des hausses de prix pour de nombreux produits de base, et une pénurie des niveaux d’approvisionnement pour un certain nombre de produits de base.

Le Fonds monétaire arabe a indiqué que la gravité de ces pressions variait d’un pays à l’autre en fonction de la nature différente de l’économie de chaque pays et de son développement. En effet, elle s’est accentuée dans certains pays, reflétant les conditions exceptionnelles observées au cours de la année 2021.

Selon la même source, cette vague inflationniste aura des répercussions sur les orientations de la politique monétaire dans de nombreuses économies avancées et en développement si elle se traduit par des pressions inflationnistes plus persistantes, car elle obligera certaines banques centrales de ces pays à revenir plus tôt sur les voies traditionnelles de la politique monétaire, ce qui peut affecter les chances d’une reprise complète de l’économie mondiale.

Le développement durable compromis

En outre, cette vague inflationniste qui se reflétera sans aucun doute dans les niveaux de pauvreté mondiale, poussera davantage de personnes dans le monde en dessous du seuil de pauvreté et rendra plus difficile la tâche confiée aux gouvernements du monde pour atteindre un certain nombre d’objectifs de développement durable.

Concernant les causes de cette vague inflationniste, la note d’orientation du Fonds monétaire arabe a indiqué que la plus importante d’entre elles est l’accélération de la demande mondiale à la lumière des plans de relance qui ont été approuvés dans un certain nombre d’économies avancées.

En fait, elle intervient à un moment où les banques centrales du monde entier s’efforcent de soutenir la croissance économique, qui est toujours affectée par les répercussions résultant de la pandémie de Covid-19. Par conséquent, cette vague inflationniste a rendu difficile pour les banques centrales de choisir les options disponibles pour les banques centrales, en particulier celles qui ciblent l’inflation.

Compte tenu des craintes que ces hausses de prix temporaires n’entraînent des pressions inflationnistes plus persistantes, ces banques pourraient être contraintes d’adopter des politiques monétaires restrictives à un moment où la reprise économique reste plus que jamais tributaire de la relance monétaire compte tenu de la capacité limitée des gouvernements à continuer de soutenir la reprise au moyen d’outils de politique budgétaire, en craignant les répercussions sur la discipline budgétaire et la viabilité financière.

Le Fonds a estimé que les évolutions économiques futures de certaines banques centrales arabes imposeront une tendance à la hausse des taux d’intérêt. Les banques centrales arabes qui adoptent une politique de ciblage de l’inflation relèveront les taux d’intérêt nationaux au cas où les pressions inflationnistes actuelles se transformeraient en pressions durables, étant donné qu’un certain nombre d’économies de pays arabes ne se sont pas encore remises de la pandémie de Covid-19, ce qui obligera les banques centrales à maintenir des mesures de politique monétaire non conventionnelles.

Les effets de la vague inflationniste sur les pays arabes

Le rapport du Fonds monétaire arabe a confirmé que les économies des pays arabes ont été affectées par la vague inflationniste mondiale, en particulier au cours du troisième trimestre de cette année.

En Tunisie, selon le même rapport, le niveau général des prix a eu tendance à augmenter depuis juin dernier, et le taux d’inflation général a continué à augmenter pour atteindre environ 6,2% au troisième trimestre de cette année.

L’inflation en Tunisie a enregistré une augmentation significative en septembre dernier, atteignant 6,2% sur une base annuelle, en raison de la hausse des prix du groupe d’éducation de 6,1%, qui est attendue au cours de cette période et qui coïncide avec la rentrée scolaire. Les produits alimentaires, quant à eux, ils ont connu une hausse de 7, 2% en raison des augmentations significatives des prix de la volaille de 24% et des huiles de 22%.

L’inflation sous-jacente a également enregistré une hausse à 6 % en septembre, contre 5 % en mai.