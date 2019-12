Foot – Allemagne: Dortmund et Leipzig se séparent sur un nul 3-3

Le Borussia Dortmund a concédé mardi un nul 3-3 à domicile contre le RB Leipzig, qui reste provisoirement leader de la Bundesliga après 16 journées.

M?nchengladbach peut revenir à la hauteur de Leipzig mercredi avec 33 points s’il s’impose à domicile contre la lanterne rouge Paderborn, mais le RB restera en tête quoi qu’il arrive, fort d’une meilleure différence de buts (+13 par rapport à M?nchengladbach).

Dortmund suit avec 30 points, devant Schalke (28) et le Bayern Munich (27).

Dans le choc entre prétendants au titre, Dortmund s’est fait remonter deux fois après avoir mené 2-0 à la pause puis 3-2.

Après des buts de Julian Weigl (23e) et Julian Brandt (34e), deux erreurs individuelles grossières de Roman Bürki et Brandt ont donné l’occasion à Timo Werner de réussir un doublé pour Leipzig en six minutes (47e, 53e).

Jadon Sancho (55e) et Patrick Schick (78e) ont ensuite marqué pour Dortmund et Leipzig.

Les résultats

mardi

Werder Brême – Mayence 0 – 5

Augsbourg – Fortuna Dusseldorf 3 – 0

Union Berlin – Hoffenheim 0 – 2

Dortmund – RB Leipzig 3 – 3

mercredi

(18h30 HT) Bayer Leverkusen – Hertha Berlin

(20h30 HT) Fribourg – Bayern Munich

Eintracht Francfort – Cologne

M?nchengladbach – SC Paderborn

Wolfsburg – Schalke 04

Classement: Pts J

1. RB Leipzig 34 16

2. M?nchengladbach 31 15

3. Dortmund 30 16

4. Schalke 04 28 15

5. Bayern Munich 27 15

6. Fribourg 25 15

7. Bayer Leverkusen 25 15

8. Hoffenheim 24 16

9. Wolfsburg 23 15

10. Augsbourg 23 16

…