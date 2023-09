Egypte-Tunisie : « Je suis avant tout tunisien et je défendrai le drapeau national », dit Ali Maaloul

Le défenseur de la sélection nationale de football et d’Ahly d’Egypte, Ali Maaloul, a indiqué que le match amical entre la Tunisie et l’Egypte prévu ce mardi au Caire (18h00) sera un match très disputé entre deux fortes sélections qui cherchent chacune à remporter la victoire et conforter leur réputation.

« Nous avons bien préparé la confrontation face au Botswana et ce sera un grand match face à un adversaire redoutable qui nous servira de préparation pour la coupe d’Afrique des Nations », a-t-il ajouté dans un déclaration diffusée sur la page facebook de la Fédération tunisienne de football.

« Je suis avant tout tunisien et je défendrai le drapeau tunisien », a souligné Maaloul ajoutant que « le match d’aujourd’hui ne sera pas un match entre deux clubs. C’est un défi de la sélection et un devoir national. Nous tacherons de tout donner pour défendre le drapeau tunisien ».

Il a également exprimé sa gratitude aux supporters tunisiens qui ont soutenu la sélection nationale lors de son match contre le Botswana comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2024, souhaitant les voir de nouveau assister aux rencontres du onze national avant la CAN pour obtenir les meilleurs résultats.

