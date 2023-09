Foot-Amical: Les aigles de Carthage parachèvent ce lundi leur préparation pour la confrontation avec l’Egypte

Arrivée au Caire, la veille, la sélection tunisienne de football poursuit sa préparation en vue de sa confrontation en amical avec son homologue égyptienne, demain mardi à partir de 17H.

Le onze national a, entamé son séjour au Caire par une séance de décrassage dans l’un des hôtel de la capitale égyptienne et devra clôturer sa préparation ce lundi, par séance à partir de 17H sur la pelouse du stade de rencontre.

Demain, les aigles de Carthage porteront une tenue toute en blanc, tandis que les pharaons seront vêtus de leur tunique rouge et noire.

Pour rappel, la Tunisie avait battu le Botswana, jeudi dernier, 3-0 au stade de Radès pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2024 en Côte d’Ivoire, terminant ainsi leader du groupe j.

- Publicité-