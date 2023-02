Après six années à courir après un trophée, Manchester United a fait parler son expérience et son potentiel offensif supérieurs pour dominer Newcastle (2-0), dimanche, en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, à Wembley.

Deux buts coup sur coup après la demi-heure de jeu, une déviation de la tête décroisée de Casemiro sur coup-franc et une remise de Marcus Rashford déviée dans son but par Sven Botman, ont fait la différence pour les Red Devils.

