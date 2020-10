Foot – AS Rejiche : l’Ivoirien Kwame Kofi et le Tunisien Hossam Souissi nouvelles recrues

L’AS Rejiche, nouvellement promu en Ligue 1 de football professionnel, a conclu un contrat avec le défenseur ivoirien Kwame Kofi Kinston du club ivoirien San Pedro et le milieu de terrain de l’Olympique Sidi Bouzid, Hossam Souissi, a annoncé le club sur sa page officielle Facebook.

L’AS Rejiche s’était engagé avec le défenseur de l’EM Mahdia, Hamdi Zawali. et l’attaquant malien Abou Bakr Diarra de l’ES Metlaoui, en plus du renouvellement du contrat du duo Omar Lamti et Anis Khedher, pour deux saisons.

