Foot – Brésil: Palmeiras sacré, Santos relégué, le Vasco sauvé

Le club de Palmeiras a remporté mercredi son 12e titre de champion brésilien, le deuxième d’affilée, tandis que Santos a été relégué pour la première fois de son histoire, moins d’un an après la mort du « Roi Pelé ».

A l’issue d’une dernière journée pleine de suspense dans la lutte pour le maintien, Vasco da Gama, s’est sauvée in-extremis en battant Bragantino 2-1.

Palmeiras s’est contenté d’un match nul 1-1 face à Cruzeiro pour terminer définitivement en tête.

Le « Verdao » termine le championnat avec 70 points, deux de plus que le Gremio de la star uruguayenne Luis Suarez, qui a inscrit un doublé pour son dernier match au Brésil, au stade Maracana de Rio de Janeiro.

Santos, club mythique où ont brillé Pelé et Neymar, évoluera pour la première fois en deuxième division la saison prochaine, terminant en 17e position, après sa défaite à domicile 2-1 face à Fortaleza.

Cette relégation intervient moins d’un an après le décès du « Roi », le 29 décembre 2022.

