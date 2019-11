Foot – CAN-2021 (Eliminatoires) – Tunisie: Le cas de Dylan Bronn, absent du stage de préparation, soumis à la FTF

Le sélectionneur national des Aigles de Carthage, Mondher Kebaier, a décidé de soumettre le cas du défenseur Dylan Broon (KAA La Gantoise, Belgique) au bureau de la Fédération tunisienne de football (FTF) “pour prendre la décision appropriée” après son absence du stage du onze national en vue du début des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

“Après que Dylan Brun eut sollicité de ne pas prendre part au stage et à la double confrontation de l’équipe nationale tunisienne (en éliminatoires de la CAN), et sur la base des justifications fournis par le joueur, l’entraîneur Mondher Kebaier a considéré toutes les données présentées par le joueur comme des justifications peu convaincantes”, a indiqué la FTF mardi soir dans un communiqué diffusé sur sa page officielle de Facebook.

“En conséquence, le sélectionneur national a décidé de renvoyer son dossier au bureau de la fédération tunisienne pour qu’il prenne la décision appropriée. Le bureau fédéral a décidé de se concentrer sur la préparation des deux rencontres, puis de prendre une décision au sujet du joueur lors de la prochaine réunion de la FTF”, ajoute le communiqué.

L’équipe de Tunisie de football a effectué mardi sa troisième séance d’entrainement sur la pelouse du stade d’El Menzah, en prévision de son match face à la Libye, comptant pour la première journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations (Cameroun 2021), prévu vendredi à Radès à partir de 20h00.

Hormis les blessés, les aigles de Carthage étaient au complet pour cette troisième séance à laquelle seul Dylan Bronn s’est absenté invoquant des raisons familiales.

Les Aigles de Carthage avaient, rappelle-t-on, entamé dimanche un stage de préparation du match face à la Libye et de la seconde confrontation devant la Guinée équatoriale, le 19 du même mois à Malabo.

Lors des éliminatoires de la CAN-2021, la Tunisie évoluera dans le groupe J aux côtés de la Libye, de la Guinée Equatoriale et de la Tanzanie.