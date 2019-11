Foot – CAN-2021 (Eliminatoires) – Tunisie: Troisième séance d’entrainement pour les aigles de Carthage avant de rencontrer la Libye

L’équipe de Tunisie de football a effectué mardi sa troisième séance d’entrainement sur la pelouse du stade d’El Menzah, en prévision de son match face à la Libye, comptant pour la première journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations (Cameroun 2021), prévu vendredi à Radès à partir de 20h00.

Hormis les blessés, les aigles de Carthage étaient au complet pour cette troisième séance à laquelle seul Dylan Bronn, sociétaire du club belge de la Gantoise se serait finalement absenté évoquant des raisons familiales.

Les Aigles de Carthage avaient, rappelle-t-on, entamé dimanche un stage de préparation du match face à la Libye, avant d’affronter la Guinée équatoriale, le 19 du même mois à Malabo.

Lors des éliminatoires de la CAN-2021, la Tunisie évoluera dans le groupe J aux côtés de la Libye, de la Guinée Equatoriale et de la Tanzanie.

Voici les déclarations du sélectionneur et de quelques joueurs avant le début des entrainements:

Mondher Kebaier (Sélectionneur): “Vendredi le rendez-vous est donné pour une confrontation entre deux sélections conduites par des sélectionneurs tunisiens et c’est là une première. De notre côté, nous sommes prêts pour ce rendez-vous avec toute l’envie, la détermination et la force requises pour sortir victorieux de ce duel maghrébin. Il est très important de faire une bonne entame des éliminatoires de la CAN. Pour ce faire, on compte débuter par une victoire contre la Libye pour se classer d’emblée premiers”.

“Concernant la liste des convoqués, nous sommes partis sur la base d’une liste de 22 joueurs tout en gardant à l’esprit le risque de blessures. Malheureusement nous avons aujourd’hui la certitude que quatre joueurs seront forfaits pour les deux prochaines confrontations d’où la convocation d’autres joueurs ayant la capacité d’apporter le plus au groupe”.

“Quant au cas Bronn, le joueur a évoqué une situation particulière au sein de son club ainsi que des raisons familiales qui l’ont empêché de rejoindre le stage. C’est désormais du ressort du bureau fédéral de s’enquérir des vraies raisons derrière cette absence et d’enquêter sur ce cas”.

Seifeddine Khaoui (milieu de terrain): “J’ai raté la CAN 2019 en Egypte et c’est là une nouvelle échéance qui se présente pour nous. Nous allons tout faire pour négocier ces deux premières journées contre respectivement la Libye et la Guinée Equatoriale et se qualifier”.

Ferjani Sassi (Milieu de terrain): “En comparaison avec la dernière édition de la CAN, le groupe n’a pas tellement changé hormis quelques absences pour blessures. Et compte tenu de la performance réalisée en Egypte en ayant atteint les demi-finales de la compétition, le public place désormais de grands espoirs en nous au même titre que le staff technique, et après avoir placé la barre très haut, nous nous devons de gagner certes, mais également, de livrer une bonne prestation”.

Ali Maaloul (Ailier gauche): “Deux matches importants nous attendent dont le premier ce vendredi contre la sélection libyenne. Une sélection qui nous connait assez bien compte tenu du fait qu’on s’est rencontrés plusieurs fois durant ces derniers mois à plus d’un titre. Il importe surtout d’être prêts sur tous les plans surtout qu’en face il y’aura un sélectionneur tunisien pour qui le football tunisien et les aigles de Carthage n’ont plus de secrets”.