Foot – CAN-2021: “Ne pas surestimer, ni sous-estimer la Tunisie (gardien libyen)

Il ne faut pas surestimer la sélection tunisienne ni la sous-estimer, a souligné le gardien de but du onze libyen, Mohamed Ferjani, à la propos du match qui opposera les deux équipes vendredi, à Radès (20h00) pour le compte de la première journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations (CAN-2021).

En marge du stage de la sélection libyenne qui se déroule depuis le 5 novembre à Sousse sous la conduite du technicien tunisien Faouzi Benzarti, le portier libyen a assuré, sur la page officielle de la fédération libyenne de football, que son équipe est prête pour cette confrontation et compte assurer un bon début d’éliminatoires.

Il a indiqué que les 28 joueurs convoqués sont au complet après l’arrivée progressive de tous les professionnels évoluant dans les championnats étrangers, affirmant que la préparation s’est déroulée dans de bonnes conditions.

L’entraineur adjoint, Akram Hammali, a pour sa part déclaré que “le onze libyen tentera de livrer une belle prestation et de ramener les trois points de la victoire pour ne pas décevoir les supporters libyens”.

Il a toutefois avoué que “la mission s’annonce difficile, vendredi, face aux aigles de Carthage qui évolueront de surcroît à domicile”.

Après le match contre la Tunisie, la sélection Libyenne accueillera la Tanzanie, le 19 novembre courant au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir, lors de la 2e journée du Groupe J qui comprend également la Guinée Equatoriale.

Voici la liste des 28 joueurs:

Joueurs locaux: Mohamed Nachnouch/Ahmed Azeka/Mohamed Ferjani/Boubaker Bouaguila/Neji Draa/Moatassem Sabbou/Souhaieb Ben Slimane/Omrane Salem/Abdallah Ballam/Khaled Majdi/Abdallah Orfi/Moataz Mahdi.

Joueurs professionnels: Sanad Ouerfelli (Raja de Casablanca)/Salah Taher et Zakaria Herich (US Tanger)/Mohamed Tarhouni (Samouha Egypte)/Mefteh Taktak (Masri Borsaid)/Moatassem Mosrati (Vitoria Guimaraes)/Ahmed Ben Ali (Crotone FC)/Hamdou El Houni (Espérance de Tunis)/Mouhandes Issa et Anis Saltou (Es Sahel), Mouaeid Ellefi (USM Alger)/Ali Maatoug (Stade tunisien)/Badr Hassan (Al-Batin Saoudie)/Mohamed Soula (Riffa Club bahreïni)/Ahmed Chalbi (Ittihad Alexandrie)/Heythem Dhana (CS Chebba).