Foot-CAN 2023 (Eliminatoires): les Lions du Sénégal déjà qualifiés ramènent un point du Rwanda 1-1

L’équipe nationale de football du Sénégal a fait match nul (1-1) avec le Rwanda à domicile, samedi, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023).

Le Sénégal qui avait déplacé une équipe largement remaniée au Rwanda, composée de plusieurs joueurs fêtant leur première participation avec les Lions, a ouvert le score par Mamadou Lamine Camara.

Les Lions ont été mis en difficulté par une très belle équipe du Rwanda qui avait à cœur d’arracher sa première victoire dans ces éliminatoires.

Le but sénégalais a été inscrit à la 66e mn par Mamadou Lamine Camara. Le milieu de terrain de la Renaissance sportive de Berkane a repris de la tête un coup franc tiré par Cheikh Tidiane Sidibé, le défenseur de Azam FC (Tanzanie).

Les Lions, dirigés par Pape Bouna Thiaw et Malick Daff, sélectionneurs de l’équipe nationale locale et des moins de 20 ans, ont été rejoints au score dans les arrêts de jeu, grâce à Niyonzima, qui a égalisé pour le Rwanda à la 96e minute de la rencontre.

Le Sénégal, premier du groupe groupe L et déjà qualifié à l’issue de la quatrième journée, boucle la campagne des éliminatoires avec 14 points au compteur.

Le Mozambique, vainqueur (3-2) du Bénin, samedi, termine à la deuxième place derrière le Sénégal avec un total de 10 points.

L’équipe mozambicaine, avec cette dernière victoire, a composé son billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2023, prévue en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février 2024).

Le Bénin qui compte 5 points et le Rwanda (3 points) terminent respectivement troisième et quatrième.

- Publicité-