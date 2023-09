Foot – CAN 2023: le Cameroun et la Namibie complètent la liste des 24e qualifiés

Le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, et la Namibie, pays d’Afrique australe, ont complété mardi soir la liste des sélections qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations d’Ivoire 2023 à l’issue de la sixième et dernière journée des éliminatoires .

La CAN, l’un des plus grands événements mondiaux, débutera à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 13 janvier 2024. La cérémonie du tirage au sort officiel aura lieu à Abidjan le 12 octobre 2023.

Le Cameroun, qui a remporté la compétition la dernière fois que la Côte d’Ivoire l’a organisée en 1984, a dû attendre la dernière journée des éliminatoires pour composter son ticket, grâce à une victoire contre le Burundi 3-0.

Les 16 équipes les mieux classées selon la FIFA seront présentes lors de la phase finale de la compétition. Pour la deuxième fois de son histoire, la Tanzanie participera à la CAN. Sa présence reflète les progrès et les succès obtenus récemment par Young Africans le Simba, les deux

représentants du pays dans les compétitions interclubs organisées par la CAF.

Vainqueur en 1990 et 2019, l’Algérie qui a dominé les éliminatoires dans le groupe F (16 pts récoltés sur 18 possibles) revient pour un troisième titre en Côte d’Ivoire.

La Tunisie, qui a atteint sa 16ème phase finale consécutive, a participé à toutes les phases finales depuis 1994 et a été le pays hôte, ainsi que le vainqueur en 2004.

Après avoir atteint deux des trois dernières finales en 2017 et en 2021, l’Egypte visera un huitième titre continental, un record.

Les nations qualifiées sont :

Côte d’Ivoire (pays hôte), Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Egypte, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Tunisie et Zambie.

