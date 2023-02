Foot – CHAN-2022 (1/2 finale) Sénégal-Madagascar : affiche inédite pour une place en finale

La sélection sénégalaise de football A’ affrontera mardi son homologue malgache, à 20h00, dans une affiche inédite et indécise, comptant pour les demi-finales du 7e Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) qui se déroule en Algérie (13 janvier-4 février).

Pour sa première participation, Madagascar est en train de forcer l’admiration et déjouer tous les pronostics. Les ‘Barea’ ont accompli jusque-là, un parcours digne d’un champion, en terminant d’abord leader du groupe C au premier tour, devant le Ghana, avant de dominer facilement samedi, le Mozambique en quarts de finale (3-1).

Meilleure attaque de la compétition avec 8 réalisations, l’équipe malgache sera certainement un sérieux client pour les ‘Lions de la Teranga’, qui espèrent imiter l’équipe A, vainqueur de la précédente Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun.

» Nous tâcherons de demeurer modestes, en ayant l’ambition de réaliser notre objectif. Nous voulons aller en finale, surtout que nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé dans ce championnat », a affirmé le coach malgache Romualdo Felix Rakotondrabe.

Madagascar pourra compter sur son secteur offensif en feu, mené par le remuant Koloina Razafindranaivo, co-meilleur buteur de la compétition, en compagnie de l’attaquant algérien Aymen Mahious, avec 3 buts chacun.

De son côté, le Sénégal, espère atteindre la finale pour la première fois de son histoire, cela passera inéluctablement par une performance face à des Malgaches, complètement déchaînés.

Le Sénégal, dont il s’agit de la troisième participation après onze ans d’absence, s’en est remis à son attaquant Lamine Camara, auteur de l’unique but face à la Mauritanie en quart de finale. Le meilleur résultat réalisé par les Sénégalais au CHAN, reste la quatrième place décrochée lors de la première édition disputée en 2009 en Côte d’Ivoire.

Sur le plan des statistiques, le Sénégal a inscrit cinq buts et encaisser un seul but seulement, lors de sa défaite en phase de poules face à l’Ouganda.

» Nous avançons d’un pas sûr, nous rêvons d’aller en finale et cela n’est pas facile, car les quatre équipes restantes en compétition sont les plus fortes du championnat », a indiqué le coach sénégalais Pape Bona Thiaw.

La rencontre Madagascar-Sénégal sera ainsi indécise entre deux sélections qui ont affiché de bonnes dispositions depuis le début du tournoi. Selon les observateurs, cette affiche pourrait connaître son verdict au-delà des 90 minutes réglementaires.

L’autre demi-finale du CHAN mettra aux prises un peu plus tôt mardi, l’Algérie au Niger (17h00). La finale se jouera samedi (4 février) au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h30).

