Foot-Classement Fifa : La Tunisie (28e) gagne 4 places

La sélection tunisienne de football a gagné

quatre places pour occuper le 28e rang au classement mondial de la FIFA du

mois de novembre, publié jeudi par l’instance internationale sur son site

officiel.

Sur le plan continental, le onze national est troisième derrière le Maroc (13e) et le Sénégale (20e).

Cette progression intervient à la faveur des deux succès acquis aux dépens des sélections de Sao-Tomé et principe et du Malawi pour le compte des qualifications à la coupe du monde 2026.

En haut du classement mondial, l’Argentine championne du monde 2022 au

Qatar, conserve son avance sur la France (2e).

En revanche, l’écart se creuse entre les Bleus et leur poursuivant direct,

l’Angleterre (3e).

La Belgique (4e) garde son rang, mais voit le Brésil (5e) revenir et

frapper à la porte du Top 4.

Aucun changement pour les autres sélections au Top 10 mondial.

Le prochain Classement mondial FIFA sera publié le mois de décembre.

