Foot – Classement FIFA : La Tunisie conserve sa 30ème  place

La Tunisie a conservé sa 30e place mondiale et troisième africaine, dans le nouveau classement de la Fifa, publié jeudi.

Le Maroc, demi-finaliste de la coupe du monde Qatar-2022, a réalisé un bond de onze places pour se hisser au 11è rang mondial et pointer en tête des pays africains et arabes devant le Sénégal (19e) et la Tunisie (30e).

En haut du classement mondial, le Brésil a conforté sa première place de leader (1840 pts), à deux points seulement du nouveau champion du monde, l’Argentine (1838), qui devance ainsi la France (3e), finaliste malheureux du Mondial.

Le seul changement est à mettre au crédit de la Croatie qui vient d’intégrer le Top 10 après avoir décroché la 3e place du Mondial-2022, alors que l’Espagne a rétrogradé à la 10e place, conséquence de son élimination dès 8es de finale de la Coupe du monde.

Le Top 10 du classement FIFA :

1. Brésil 1840,77

2. Argentine 1838,38

3. France 1823,39

4. Belgique 1781,30

5. Angleterre 1774,19

6. Pays Bas 1740,92

7. Croatie 1727,62

8. Italie 1723,56

9. Portugal 1702,54

10. Espagne 1692,71

…

Le Top 5 du classement africain

11. Maroc 1672,35

19. Sénégal 1603,98

30. Tunisie 1526,2

33. Cameroun 1499,3

35 Nigeria 1490,32