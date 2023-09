Foot-Classement FIFA: La Tunisie gagne deux places et se retrouve 29e mondial, 3e en Afrique

La sélection Tunisiene de football a gagné deux places selon le classement de la Fédération internationale de football (FIFA), publié jeudi en se hissant au 29e rang mondial.

Les Aigles de Carthage se maintiennent, toutefois, au 3e rang à l’échelle de l’Afrique derrière le Maroc (1er) et le Sénégal (2e).

Au niveau mondial, l’Argentine reste toujours en tête du classement FIFA, suivie de la France et du Brésil.

Pour rappel, lors des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026, la sélection tunisienne de football sera versée dans le groupe H, aux côtés de la Guinée Equatoriale, la Namibie, le Malawi, le Liberia et Sao-Tomé.



Voici le classement FIFA au 21 septembre 2023:



01. Argentine

02. France

03. Brésil

04. Angleterre

05. Belgique

06. Croatie

07. Pays-Bas

08. Portugal

09. Italie

10. Espagne

…

13. Maroc

20. Sénégal

29. Tunisie