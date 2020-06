Foot – Club Africain: le secrétaire général présente sa démission

Le secrétaire général du Club Africain, Sami Mkademi, a présenté lundi sa démission en signe de protestation contre la non-ouverture des adhésions en vue de la prochaine Assemblée générale élective du club prévue le 15 juillet.

« Je présente maintenant ma démission à cause de la non ouverture des adhésions. Je n’assume pas la responsabilité de ce chaos et de ce manque de responsabilité…On avait une occasion historique pour écrire un nouveau processus du club, mais quelle déception! », a écrit Mkademi sur sa page officielle facebook.

Le club avait présenté, dimanche, une demande à la Fédération Tunisienne de Football (FTF) afin de superviser le processus électoral de l’assemblée générale élective.

« Cette requête sera soumise par le secrétariat général de la FTF à la Commission électorale indépendante de l’Instance dirigeante du football tunisien pour prendre la décision adéquate au courant de cette semaine », a précisé la FTF.

Le Club de Bab Jedid, en proie à de grosses difficultés financières (plus de 6,5 MD), avait annoncé le 2 juin dernier qu’il tiendra une assemblée générale élective le 15 juillet prochain, précédée le même jour, d’une assemblée générale évaluative.

Cette décision est intervenue notamment à la suite à la démission de 8 membres du comité directeur du club présidé par Abdessalem Younsi, et l’annonce par les supporters du C.Africain de la création d’un comité chargé du sauvetage « dont l’objectif est de réunir les forces vives du club et de le sauver des mains de ses « ravisseurs », selon un communiqué publié par ce comité.