Foot/Compétitions interclubs de la CAF: tirage au sort des quarts de finale le 5 février au Caire

Le tirage au sort de la phase à élimination directe (quarts de finale-demies) de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération 2019-2020 est fixé au mercredi 5 février au Caire, à 19H00 locales (18H00 algériennes), a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) jeudi.

A la veille de la sixième et dernière journée de la Ligue des champions, six clubs ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale: l’ES Tunis

(Tunisie), le Raja Casablanca (Maroc), le TP Mazembe (RD Congo), le Zamalek (Egypte), le WA Casablanca (Maroc) et Mamelodi Sundowns (Afrique du sud).

Les deux derniers qualifiés seront connus samedi.

La formation tunisienne “sang et or”, tenante du titre, disputera son dernier match samedi en déplacement face à la JS Kabylie, déjà éliminée.

L’autre représentant tunisien, l’ES Sahel qui accueillera le même jour Platinum Fc du Zimbabwe pour le compte du Groupe B aura besoin d’une victoire ou d’un nul (en cas de victoire d’Al Ahly à Khartoum face à Al Hilal) pour décrocher son billet pour les quarts de finale.

En Coupe de la Confédération, Hassania Agadir (Maroc), Horroya (Guinée), Al-Masry et Pyramids FC (Egypte) sont qualifiés pour les quarts de finale.