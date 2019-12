Foot-Coupe arabe des clubs: Tirage au sort des quarts et des demi-finales mercredi

Le tirage au sort des quarts et demi-finales de la Coupe arabe des clubs champions de football aura lieu mercredi à Riyad, en présence du prince Abdelaziz Ben Turki El-Fayçal et des représentants des clubs qualifiés aux quarts de finale.

Les sept clubs qualifiés sont: Ittihad Alexandrie et Ismaily (Egypte), Ittihad et Chabab (Arabie saoudite), Raja de Casablanca et Olympic de Safi (Maroc) ainsi que Police Club (Irak).

Les deux représentants du football tunisien, l’ES Sahel, tenante du titre, et l’Espérance ST, ont été éliminés respectivement en 16emes de finale par Chabab Al Ordon de Jordanie et en huitièmes de finale par l’Olympic de Safi du Maroc.

Le dernier club qualifié pour les quarts de finale sera connu à l’issue du match (retour) prévu le 16 décembre à Alger entre le Mouloudia Club d’Alger et Al-Quwa Al-Jawiya (Irak). Le match aller joué en Irak, s’était soldé par un score de parité (0-0).