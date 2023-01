Foot-Coupe d’Afrique des Nations U-17: tirage au sort le 1er février à Alger (CAF)

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des

Nations U-17 Algérie- 2023, sera effectué le mercredi 1er février au

Cercle National de l’Armée (Alger), a annoncé la Confédération africaine de

football (CAF) jeudi.

La cérémonie prévue à 12h00 heure algérienne (11h00 GMT ) sera diffusée en

direct sur les plateformes digitales de la CAF et les chaînes de télévision

partenaires, précise l’instance africaine dans un communiqué publié sur son

site officiel.

Le tirage au sort fait suite aux éliminatoires qui ont eu lieu sur tout le

continent. Onze équipes rejoignent l’Algérie hôte pour le tournoi final. Il

s’agit du Nigeria, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, la Somalie,

l’Afrique du Sud, le Sud-Soudan, le Cameroun, le Maroc, le Congo et la

Zambie.

La Coupe d’Afrique des Nations U-17 se déroulera en Algérie du 29 avril au

19 mai dans les villes d’Alger, Constantine et Annaba, qui accueillent

actuellement le Championnat d’Afrique des Nations CHAN (13 janvier-4

février 2023).

