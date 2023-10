Foot – Coupe de la CAF (2e tour préliminaire/retour): Le C.Africain réussit une remontada et passe en phase de poules

Le Club Africain a réussi une belle remontada face à la formation éthiopienne de Bahir Dar Kenema (3-0) après une défaite à l’aller (0-2) pour composter son billet pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football, à l’occasion du match retour du second tour préliminaire disputé dimanche à Radès.

Les coéquipiers de Ahmed Khalil ont effet fait preuve d’une force mentale et d’une grande efficacité offensive parvenant à surmonter leur retard du match aller et arracher leur première qualification pour la phase de groupes de cette compétition depuis leur dernière apparition en 2017.

Optant pour l’offensive d’entrée en vue de surprendre leur adversaire, les protégés de Said Saibi se sont montrés dangereux à plusieurs reprises notamment par l’intermédiaire de Bassem Srarfi, Hamdi Labidi et Ahmed Khalil.

C’est finalement Srarfi, bien servi dans la surpace par Ghaith Seghaier, qui est parvenu à ouvrir le score à la 14e, avant que son coéquipier Kingsley Eduwo ne double le score un quart d’heure après, au milieu d’un cafouillage dans la surface qui a fini dans les bois du portier sénégalais de l’équipe éthiopienne.

Déchaînés, les clubistes soutenus par des milliers de leurs supporters, ne sont pas restés là, ils ont même réussi à aggraver le score sur une belle action individuelle du jeune talentueux Hamdi Laabidi à la 43e, assurant jusqu’ici leur qualification en phase de poules.

Ce dernier a raté en seconde mi-temps une grosse occasion de réussir un doublé mais son retourné accrobatique est passé juste au-dessus de la transversale (64e) avant de récidiver quatre minutes plus tard mais sa tête plongeante rate le coche (68).

Conscient de la lourde tache de conserver cet avantage, le staff technique clubiste procède à plusieurs changements pour renforcer sa ligne défensive face à un adversaire tendu, qui devient de plus en plus aggressif sans pour autant créer le danger devant les bois de Moez Hassan.

Mission accomplie finalement pour les « rouge et blanc » qui signent un bon retour sur la scène africaine, en attendant la confirmation en phase de poules, dont le tirage au sort sera effetué vendredi prochan à Johannesbourg.

Formation du Club Africain :

Mouez Hassan, Edem Taoues (Mohamed Amine Hamrouni), Ameur Omrani, Taoufik Cherifi, Gaith Zaalouni, Ahmed Khalil, Wissem Ben Yahia (Houssem Souissi), Gaith Seghaier (Chiheb Labidi), Bassem Serarfi (Rami Bedoui), Kingsley Eduwo (Ali Amri 68), Hamdi Laabidi.

