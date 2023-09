Foot – Coupe de la Confédération CAF (2e tour préliminaire/aller): Le C.Africain battu par Bahir Dar Kenema (Eth) 0-2

Le Club Africain a concédé la défaite en déplacement chez l’équipe éthiopienne de Bahir Dar Kenema (2-0), en match comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche à Addis Abeba.

Le premier but éthiopien a été inscrit à la fin de la première mi-temps (45) et le second en toute fin de match.

Le représentant tunisien sera appelé à remonter son retard dans deux semaines à Radès (1er octobre), pour espérer se qualifier en phase de poules.

