Foot-Coupe de Tunisie (16es de finale): Le Club africain, dernier qualifié pour les huitièmes

Le Club africain a ternimé le tableau des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de football 2022-2023 « édition Hédi Chaker », en battant jeudi, au stade de Radès, El Makarem de Mahdia (3-0), dans le dernier match des 16es de la compétition.

Les buts clubistes ont été signés; Hamdi Laabidi 5′ et 93′ et Mehdi Ouedhrefi 91′.

Voici les résultats de la dernière rencontre des 16es de finale de la coupe de Tunisie (2022-2023), édition Hédi Chaker, disputée jeudi :

Jeudi 16 février:

A Radès:

Club Africain – EM Mahdia 3-0

Mercredi 15 février

A Radès:

Espérance ST – ES Jerba 2-1

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – US Monastir 1-0

Dimanche :

A Manzel Bourguiba:

SA Manzel Bourguiba – ESH Sousse 1-0

A Bousalem:

US Bousalem – Stade Tunisien 0-1

A Sousse:

Etoile du Sahel – AS Soliman 2-0

A Msaken:

CS Msaken – AS Réjiche 1-0

A Kairouan:

CS Chebba – CS Hammam-Lif 1-1 (4-3 tab)

A Omrane:

JS Omrane – EO Sidi Bouzid 1-1 (5-4 tab)

A Tozeur:

LPS Tozeur – EGS Gafsa 1-2

A Sfax:

CS Sfaxien – SS Sfaxien 2-0

A Megrine :

AS Megrine – CA Bizertin 0-0 (2-4 tab)

A Belkalta:

Ghezal Bekalta – ES Bouhajla 0-1

A Kasserine:

AS Kasserine – ES Radésienne 1-0

Bir Bouragba:

CS Hammamet – O Béja 1-1 (3-5 tab)

A Tataouine:

US Tataouine – ES Métlaoui 1-1 (1-3)

- Publicité-