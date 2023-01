Résultats des rencontres du premier tour préliminaire de la coupe de Tunisie de football 2022-2023, édition Hédi Chaker, disputées dimanche :

Dimanche :A Msaken :

CS Msaken – Kalaa Sport 1-0

A Bembla :

CS Bembla – CS Korba 0-0 (4-5 tab)

A la Marsa :

AS Marsa – ES Radès 1-2

A Djerba Hout Souk :

AS Djerba – JS Kairouan 0-1 ap

A Mahdia :

EM Mahdia – Jendouba Sport 3-0 ap

A Hammam-lif :

CS Hammam-Lif – SC Moknine 2-0

A Zarzis :

ES Zarzis – SS Sfaxien 2-3

A Gafsa :

EGS Gafsa – AS Mhamdia 3-2 ap

A Ben Arous :

SC Ben Arous – O.Médenine 1-1 (6-5 tab)

A El Omrane :

JS Omrane – Stade Gabésien (forfait du Stade Gabésien)

A Djerba :

ES Jerba – ES Rogba (forfait de l’E Rogba)



Mercredi 18 janvier :A L’Ariana :

AS Oued Ellil – AS Gabés