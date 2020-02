Foot – Coupe de Tunisie (tirage au sort) : JS Kairouan-C.Africain choc des 16e de finale

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la coupe Habib Bourguiba de football (saison 2019-2020), effectué dimanche soir dans les studios de la Télévision Tunisienne, au cours de l’émission “Dimanche sport”, a donné lieu à un match au sommet entre la JS Kairouan et le Club Africain.

Le tirage au sort a également donné lieu à deux confrontations entre équipes de Ligue 1 opposant le CS Chebba à l’US Ben Guerdane d’une part, et le Stade Tunisien à l’AS Soliman d’autre part.

De son côté, le CS Sfaxien devra défendre son titre face à l’équipe de la Ligue 2, ES Rejiche, tandis que l’Etoile du Sahel, finaliste de la dernière édition, affrontera le CS korba, une autre équipe de Ligue 2.

L’Espérance de Tunis elle, sera opposée à l’équipe de Ligue 2, AS Sébikha.

Les matches auront lieu entre le 29 février et le 1er mars.

Résultats du tirage au sort

1. US Borj Amri (L.Régionale) – Kalaa sports (Ligue Amateur 1)

2. CS Chebba (L1) – US Ben Guerdane (L1)

3. JS Kairouan (L1) – Club Africain (L1)

4. AS Rejiche (L2) – CS Sfaxien (L1, tenant du titre)

5. US Bousalem (L2) – EGS Gafsa (L2)

6. AS Marsa (L2) – KS Agareb (L.Amateur 2)

7. AS Djerba (L2) – CS Hammam-lif (L1)

8. Etoile du Sahel (L1) – CS Korba (L2)

9. SC Ben Arous (L2) – CS Menzel Temime (L.Régionale)

10. Vainqueur MS Sejnane/JS Tebourba – WS Al Hamma (L.Amateur 2)

11. ES Metlaoui (L1) – AS Oued Ellil (L2)

12. AS Sebikha (L2) – Espérance de Tunis (L1)

13. US Tataouine (L1) – AS Ariana (L2)

14. CA Bizertin (L1) – Grombalia Sport (L2)

15. US Monastir (L1) – Zitouna Chammakh (L.Amateur 1)

16. S.Tunisien (L1) – AS Soliman (L1)