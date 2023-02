Foot-Coupe d’Italie: retour reporté pour Pogba avec la Juventus

L’international français Paul Pogba, ne fera pas

encore son retour avec la Juventus de Turin sur les terrains jeudi en Coupe

d’Italie, en raison d’une gêne à une cuisse, a indiqué mercredi son

entraîneur.

La star, blessé en juillet au genou droit et opéré début septembre,

ressent une « douleur au niveau des muscles fléchisseurs », a indiqué

Massimiliano Allegri lors d’une conférence de presse, à la veille du quart

de finale contre la Lazio Rome.

« Malheureusement, quand un joueur est resté des mois sans activité, des

douleurs apparaissent quand l’intensité de l’entraînement augmente », a

précisé l’entraîneur bianconero.

Pogba, 29 ans, n’a plus joué en compétition depuis avril, avec Manchester

United. Revenu l’été dernier à la Juve, six ans après en être parti, il

s’est blessé au ménisque latéral du genou droit en juillet, après un

premier match amical de préparation. Opéré en septembre, il avait été aussi

forfait pour le Mondial-2022 avec l’équipe de France.

Allegri l’avait convoqué pour le match de championnat contre Monza mais

sans le faire entrer en jeu. Ce qui n’avait pas empêché Pogba de partager

sa « joie d’être de retour avec (son) équipe » sur Instagram.

« Il faut que son genou se réajuste, on doit naviguer à vue dans ce type de

situations, personne ne fait de miracle », a expliqué l’entraîneur, sans

s’avancer sur la possibilité que Pogba soit disponible pour la prochaine de

journée de championnat, sur la pelouse de la Salernitana, le 7

février.

