Foot-Coupe du monde U17 : Le Brésil sacré aux dépens du Mexique (2-1)

La sélection brésilienne des moins de 17 ans (U17) a remporté dimanche la Coupe du monde de football, en s’imposant en finale contre son homologue mexicaine sur le score de 2 buts à 1.

Ce sacre est le quatrième de l’histoire de l’équipe brésilienne après les titres de 1997, 1999 et 2003. Elle est désormais la deuxième équipe la plus titrée juste derrière le Nigeria (5 coupes).

L’équipe nationale brésilienne prend ainsi sa revanche après la défaite en finale 2005 contre le Mexique, deux fois champion de la compétition.

Les deux buts de la victoire ont été inscrits dans les derniers souffles de la rencontre par Kaio Jorge à la 84è minute de jeu (sur penalty) et l’attaquant vedette de Flamengo (première division brésilienne, Lazaro (90è). L’unique but des Mexicains a été l’œuvre de Bryan Gonzalez (66è).

Plus tôt, la France a pris la troisième place après avoir remporté 3-1 le match de classement contre les Pays-Bas, grâce à un triplé de l’attaquant Arnaud Kalimuendo-Muinga.