Foot-Eliminatoires CAN 2024 (Classement des buteurs): Youssef Msakni au 2e rang avec 5 buts

L’international tunisien et capitaine de la Sélection tunisienne de football, Youssef Msakni occupe le deuxième rang au classement des buteurs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2024 qui aura lieu en Côte d’Ivoire, publié par la Confédération africaine de football (CAF).

Avec 5 buts marqués, ex aequo avec le sénégalais Sadio Mané, Louis Mafouta (République centrafricaine) et Patson Daka (Zambie), Msakni est précédé de l’attaquant nigérian de Naples qui survole le classement avec dix buts au compteur.

A noter que Youssef Msakni n’a disputé que trois matchs sur six lors des éliminatoires de la CAN.

Il avait inscrit un doublé face à la Guinée Equatoriale, un but contre la Libye et un doublé contre le Botswana.

