Foot-Equipe de Tunisie 2010: Ayadi Hamrouni, nouveau sélectionneur

L’ex-international tunisien, Ayadi Hamrouni a été nommé sélectionneur national de l’équipe de Tunisie des natifs de 2010, a indiqué jeudi une source informée auprès de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Hamrouni, rappelle-t-on, occupe également, le poste de sélectionneur-adjoint au sein du staff technique de la sélection des natifs de 2007.

Selon la même source, la sélection des natifs de 2010 est appelé à alimenter la catégorie supérieure dans deux ans et travaillera sur la base d’un plan défini en collaboration avec la direction technique de la FTF pour préparer les éléments de 2010, à travers des stages et des matchs amicaux, en vue de renforcer la sélection U17.

Ayadi Hamrouni avait rejoint le staff technique national chargé des jeunes depuis trois années.

Le technicien de 52 ans comptait parmi les joueurs les plus talentueux du championnat tunisien au cours des années 90. Il avait débuté sa carrière au Satde Gabésien avant de rejoindre les rangs de l’Espérance sportive de Tunis où il a fait le plus gros de sa carrière et remporté plusieurs sacres dont le plus prestigieux des sacres africains, la Ligue des champions en 1994.

Il avait, également, évolué en Arabie Saoudite au sein d’Al-Hilal et figuré parmi les aigles de Carthage entre 1992-1999.

