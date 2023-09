L’Etoile sportive de Métlaoui a annoncé mercredi via sa page Facebook officielle avoir engagé deux joueurs camerounais.

Il s’agit de l’attaquant Leonel Ermil et du milieu de terrain défensif Jeffrey Nyobe.

Pour rappel, l’ES Métlaoui occupe actuellement la 4e place au classement du groupe B avec 3 points dans le championnat de la ligue 1 du football professionnel et affrontera dimanche prochain le CS Sfaxien, leader du groupe avec 9 points.

