Foot-Espagne (17e journée): En l’absence des cadors

En Espagne, en l’absence des quatre équipes qui

disputent la Super-coupe d’Espagne en Arabie saoudite (le Real Madrid, le

FC Barcelone, le Betis Séville et le Valence CF), les affiches de Liga vont

quelque peu perdre en saveur ce week-end.

Le match à suivre sera le derby basque entre la Real Sociedad et

l’Athletic Bilbao samedi (21h00) au stade d’Anoeta. En cas de victoire, le

club de Saint-Sébastien, qui vient de récupérer son capitaine Mikel

Oyarzabal, pourrait recoller à trois points du Real (deuxième avec 38

points).

Cinquième à 5 points du podium, l’Atlético Madrid se déplace à Almeria

(quatorzième) dimanche à 16h15 pour tenter de revenir dans les places

qualificatives pour la Ligue des champions.

Ce week-end de football se prolongera jusqu’à lundi à 21h00 avec Cadix –

Elche, rencontre déjà primordiale dans la course au maintien. Puis la 17e

journée de championnat s’achèvera pour de bon le 2 février avec le match

entre le Real et Valence (21h00), au lendemain de Betis – Barça (21h00).

Le programme:

Vendredi 13 janvier:

Celta Vigo – Villarreal

Samedi 14 janvier :

Valladolid – Rayo Vallecano

Gérone – Séville FC

Osasuna – Majorque

Real Sociedad – Athletic Bilbao

Dimanche 15 janvier:

Getafe – Espanyol Barcelone

Almeria – Atlético Madrid

Lundi 16 janvier:

Cadix – Elche

Mercredi 1er février:

Betis Séville – FC Barcelone

Jeudi 2 février:

Real Madrid – Valence

