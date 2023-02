Foot-Espagne (20e journée): la bataille continue entre le Barça et le Real

La bataille continue au sommet du tableau du championnat d’Espagne de football de première division entre le Barça et le Real.

Avant le match en retard du Real Madrid ce jeudi contre Valence, le FC

Barcelone compte huit points d’avance sur les Madrilènes et aura une

chance de creuser l’écart dimanche soir avec la réception du Séville FC, en

mission rédemption (13e avec deux victoires sur ses deux derniers matches).

Quelques heures avant, le Real aura toutefois l’occasion de mettre la

pression sur le Barça: en cas de victoire jeudi contre Valence et dimanche

à Majorque, les hommes de Carlo Ancelotti reviendront à deux petits points

des Catalans.

Cette 20e journée de Liga offrira également un derby à la capitale:

l’Atlético Madrid distancé du podium, reçoit l’avant-dernier Getafe samedi.

Le porgramme: Vendredi 3 février Athletic Bilbao - Cadix Samedi 4 février Espanyol Barcelone - Osasuna Elche - Villarreal Atlético Madrid - Getafe Betis Séville - Celta Vigo Dimanche 5 février Majorque - Real Madrid Gérone - Valence Real Sociedad - Valladolid FC Barcelone - Séville FC Lundi 6 février

Rayo Vallecano – Almeria