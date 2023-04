Foot – Espagne (31e journée) : l’Atlético Madrid domine Majorque 3-1 et talonne le Real Madrid

L’Atlético Madrid, le jour de son 120e anniversaire, a surclassé Majorque 3-1 mercredi pour la 31e journée de Liga, et revient à deux petits points du Real Madrid, deuxième avec 65 points mais terrassé 4-2 à Gérone mardi.

Les Colchoneros ont encaissé le premier but sur corner, par Matija Nastasic, esseulé au second poteau, mais ont réplique avec trois buts signés Rodrigo de Paul (45e+2), Alvaro Morata (47e) et Yannick Carrasco (77e).

Mardi 25 avril

Cadix – Osasuna 0 – 1

Gérone – Real Madrid 4 – 2

Betis Séville – Real Sociedad 0 – 0

Mercredi 26 avril

Atlético Madrid – Majorque 3 – 1

Getafe – Almeria 1 – 2

Rayo Vallecano – FC Barcelone 2 – 1

Celta Vigo – Elche 1 – 0

Jeudi 27 avril

(19h30) Valence – Valladolid

Villarreal – Espanyol Barcelone

(22h00) Athletic Bilbao – Séville FC

Classement : Pts J

FC Barcelone 76 31 Real Madrid 65 31 Atlético Madrid 63 31 Real Sociedad 55 31 Betis Séville 49 31 Villarreal 47 30 Athletic Bilbao 46 30 Osasuna 44 31 Rayo Vallecano 43 31 Gérone 41 31 Majorque 40 31 Celta Vigo 39 31 Séville FC 38 30 Valladolid 35 30 Almeria 33 31 Cadix 32 31 Getafe 31 31 Valence 30 30 Espanyol 28 30 Elche 13 31