Foot-Espagne: Barcelone maîtrise l’Atlético Madrid 1-0 et s’envole vers le titre

Le FC Barcelone a battu l’Atlético Madrid 1-0 dimanche au Camp Nou lors de la 30e journée de Liga, et compte désormais 11 points d’avance à huit journées de la fin du championnat

d’Espagne sur le Real Madrid, vainqueur du Celta Vigo 2-0 samedi.

Après trois matches sans victoire en championnat, les Catalans ont ouvert la marque juste avant la pause en contre, sur un ballon lancé en profondeur par Ronald Araujo, remis dans l’axe par Raphinha et placé du droit par Ferran Torres, qui est parvenu à tromper Jan Oblak (44e).

Un but qui va faire le plus grand bien à l’ailier blaugrana, relancé par Xavi sur ce match de gala et qui n’avait marqué qu’un seul but toutes compétitions confondues depuis le 1er novembre (lors du succès 4-0 à Elche le 1er avril, pour sa dernière titularisation).

En l’absence d’Ousmane Dembélé, dont le retour est attendu la semaine prochaine, Torres s’est montré plus réaliste que le goleador polonais Robert Lewandowski, muet pour le quatrième match de suite. Auteur d’un début de saison en boulet de canon, « Lewy » a levé le pied depuis janvier: au cours des neuf derniers matches des Barcelonais, l’avant-centre n’a marqué que lors d’une seule rencontre, à Elche, précisément.

Et à la dixième minute, le Camp Nou n’a pas hésité à scander le nom de « Messi, Messi ! », comme à chaque match depuis que la rumeur d’un éventuel retour en Catalogne de « la Pulga » (puce, en espagnol) s’est propagée. La fin de match, hachée par les fautes (12 cartons jaunes ont été distribués par l’arbitre durant la rencontre), n’a bénéficié à aucune des

deux équipes. En attendant les retours de Dembélé et de Christensen, Xavi devra se passer de son capitaine Sergio Busquets, qui a écopé de son cinquième carton jaune et sera donc suspendu, mercredi lors de la 31e journée de Liga intercalée en pleine semaine sur le terrain du Rayo Vallecano.