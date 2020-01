Foot-Espagne: l’Atlético s’enfonce, le Real seul leader

Accroché (0-0) par Leganés dimanche lors de la 21e journée de Liga, l’Atlético Madrid plonge dans une crise et emmène avec lui son entraîneur Diego Simeone, menacé après un quatrième match de rang

sans victoire, six jours avant le derby contre le Real, nouveau leader.

Ca chauffe pour le technicien argentin, qui connaît un des moments les

plus difficiles de ses huit années sur le banc des “Colchoneros”. Il n’a

pas réussi à trouver la clé pour se défaire de Leganés, dernier ex-aequo du

classement, bien que ses joueurs aient montré plus d’envie que lors de la

défaite à Eibar (2-0) le week-end dernier.

La nouvelle année a fait mal aux Colchoneros, à une semaine du derby entre

l’Atlético et le Real: qualifiés pour les 8es de finales de la Ligue des

champions (où ils affronteront Liverpool, le champion en titre, dès le 18

février), et auteurs d’un mois de décembre solide (avec 5 succès de rang

entre le 11 décembre et le 9 janvier), les Madrilènes se sont écroulés en

janvier.

En face, le Real Madrid ne perd pas de temps: les hommes de Zinédine

Zidane ont difficilement battu Valladolid 1-0 dimanche grâce à un but de la

tête de Nacho (78e), et prennent les commandes de la Liga seuls, devant le

FC Barcelone, défait la veille à Valence (2-0).

Longtemps à égalité avec les Blaugranas aux premières places du

classement, les Madrilènes ont repris les commandes pour la première fois

depuis la 8e journée, et leur victoire contre Grenade 4-2 le 5 octobre.