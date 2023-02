Foot-Espagne: Le défenseur Fran Garcia reviendra au Real Madrid cet été

Le Real Madrid va faire revenir l’été prochain

l’arrière gauche Fran Garcia, formé au club mais transféré avec option de

rachat à l’été 2021 au Rayo Vallecano pour deux millions d’euros, a

confirmé l’entraîneur merengue Carlo Ancelotti mercredi en conférence de

presse.

Le Real a envisagé de faire revenir son ancien joueur durant le mercato

hivernal pour pallier l’absence sur blessure de Ferland Mendy (blessé à la

cuisse gauche), mais a finalement décidé de réaliser cette opération l’été

prochain.

« Cela aurait pu être une option, mais on a évalué deux choses : d’abord,

le fait que Ferland Mendy pouvait récupérer de cette blessure assez

rapidement, et ensuite, je crois que cela peut faire du bien à Fran de

continuer au Rayo, pour progresser, s’améliorer et gagner en expérience », a

expliqué Ancelotti mercredi.

Aucun des deux clubs n’a encore officialisé le transfert, mais le très

contesté président du Rayo Vallecano, Raul Martin Presa, a aussi confirmé

l’opération lors d’un entretien avec la radio espagnole Cadena Cope

mercredi matin.

« Nous sommes parvenus à un accord avec le Real Madrid, Fran Garcia s’en

ira à la fin de la saison », a indiqué le président du Rayo. « Il est en

train de progresser, et je crois qu’il pourra apporter des choses au Real

Madrid », a-t-il ajouté.

Presa a précisé que l’intervention du Real Madrid, qui disposait d’une

clause de rachat à 5 M d’EUR selon la presse espagnole, a évité que le

joueur soit transféré au Bayer Leverkusen, qui a montré son intérêt durant

le mercato d’hiver qui s’est refermé mardi soir.

Fran Garcia (23 ans) a été formé à Valdebebas, au sein du prestigieux

centre de formation du Real, avant de rejoindre le Rayo Vallecano en 2020,

d’abord sous forme de prêt, puis en tant que joueur transféré à partir de

l’été 2021.

