Foot – Espérance ST : Ryad Ben Ayed touchés aux ligaments croisés

Le joueur de l’Espérance de Tunis, Ryad Ben Ayed, touché mardi dernier, lors du clasico de la 4e journée play-off contre l’Etoile du Sahel, a subi des examens approfondis qui ont révélé une rupture des ligaments croisés du genou, a annoncé le club sang et or, jeudi.

La saison est donc terminée pour l’attaquant algérien qui devra subir une intervention chirurgicale à l’issue de laquelle sera déterminée la période de repos.

Il s’agit de la deuxième absence dans les rang des « sang et or » après celle du Libyen Hamdou El Houni, opéré mercredi à la cheville et qui devra observer un mois de repos.

