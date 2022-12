Le joueur de l’Espérance de Tunis, Ghaylène Chaalali, blessé lors des entrainements, sera absent des terrains entre quatre et cinq semaines, annonce le club sang et or, mardi, sur sa page officielle facebook.

Le milieu de terrain espérantiste a effectué une IRM qui a révélé une blessure musculaire au niveau de la cuisse qui nécessitera un repos de quatre à cinq semaines, précise le club.

