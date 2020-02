Foot – Euro 2020: les “Diables Rouges” resteront en Belgique durant le tournoi

La Belgique, qui affrontera la Russie (13 juin), le Danemark (18 juin) et la Finlande (22 juin) au premier tour de l’Euro-2020, aura son camp de base à Tubize (ouest de Bruxelles) durant le tournoi, a officialisé dimanche l’UEFA.

D’abord envisagée, l’option d’un stage en Norvège avant le tournoi n’a pas été retenue, le but étant de passer un maximum de temps à Tubize, selon la

Fédération belge de football (URBSFA).

Eden Hazard et ses équipiers devraient disputer quatre matches de préparation avant l’Euro, notamment lors d’un tournoi au Qatar (fin mars) face au Portugal et à la Suisse.

Bruxelles, siège des principales institutions européennes, était candidate pour accueillir des matches de l’Euro-2020. Mais, faute de stade répondant aux normes de l’UEFA, l’idée n’a pu être retenue.