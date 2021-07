Foot-Euro 2020: L’Italie remporte le choc face à la Belgique et rejoint les demi-finales

L’Italie s’est qualifiée pour les demi-finales du Championnat d’Europe, vendredi soir à l’Allianz Arena de Munich, en s’imposant face à la sélection belge sur le score de 2-1.

Durant les premières minutes, les Diables Rouges ont pris clairement le jeu en main, l’Italie se contentant de bien défendre. Pourtant sur un premier coup de pied arrêté, la Squadra Azzura va faire trembler les filets belges sur un but de Leonardo Bonucci, refusé par la suite, le défenseur de la Juventus Turin étant signalé hors-jeu (14e).

La rencontre est partie sur les chapeaux de roues. Les deux équipes ont joué à jeu ouvert et partait à l’abordage du camp adverse. Bien rentrés dans le match, les Belges vont à leur tour penser ouvrir le score. Servi à cinquante mètres du but italien, Kevin De Bruyne porte le cuir et remonte tout le terrain avant d’armer une puissante frappe enroulée du pied gauche, mais, impérial, Gianluigi Donnarumma s’illustre d’une parade décisive (22e). Quelques instants plus tard, De Bruyne transperce à nouveau l’équipe italienne avant de décaler Lukaku dans la surface. Le Nerazzurri frappe du gauche depuis le côté droit mais Donnarumma est encore attentif et détourne du bout des doigts.

Les deux sélections se rendent coups pour coups, et la Nazionale va finalement réussir à prendre les devants dans ce choc des quarts de finale. Après un mauvais dégagement belge, Marco Verratti récupère le cuir et le glisse pour Nicoló Barella. Le milieu de terrain de l’Inter Milan fait valser trois défenseurs belges avant d’armer une frappe puissante au sol, que ne parvient à parer Thibaut Courtois (31e, 0-1).

Après l’ouverture du score, la Belgique monopolise le ballon et assiège le camp transalpin, mais la possession est stérile et les Diables Rouges ne réussissent pas à briser le verrou italien. Bien plus réalistes, les hommes de Roberto Mancini vont en profiter pour punir la sélection belge. Lorenzo Insigne signe un raid solitaire devant une défense passive avant d’enrouler une superbe frappe du pied droit (44e, 0-2).

Pourtant, si l’on croyait la Belgique abattue, les coéquipiers de Kevin De Bruyne vont réduire le score juste avant la pause. Jeremy Doku prend de vitesse Giovanni Di Lorenzo qui le bouscule dans la surface. L’arbitre slovène Slavko Vincic désigne le point de penalty (45e). Romelu Lukaku se présente alors face à Gianluigi Donnarumma et prend le portier italien à contre-pied, en tirant fort plein axe (45e+2, 1-2).

L’Italie affrontera en demi-finales l’Espagne, le 6 juillet à Wembley.