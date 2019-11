Foot – Euro-2020 (Qualifs): le Portugal, tenant du titre, qualifié pour la phase finale

Le Portugal, champion en titre, s’est qualifié pour l’Euro-2020 de football après s’être imposé dimanche 2 à 0 au Luxembourg grâce notamment à un but de Cristiano Ronaldo, qui a inscrit son 99e but en sélection quelques minutes avant le coup de sifflet final.

Contraint de gagner pour se qualifier, le Portugal a relevé le défi grâce une fois de plus à “CR7” (164 sélections), qui se rapproche un peu plus du record mondial détenu par l’Iranien Ali Daei (109 buts).