Foot – Euro-2024: le Kazakhstan renverse le Danemark 3-2

Le Kazakhstan, mené 2-0 à la pause, a créé la surprise en l’emportant 3 buts à 2 contre le Danemark, dimanche à Astana, lors de la deuxième journée du groupe H des qualifications pour l’Euro-2024.

Vainqueur de la Finlande (3-1) jeudi, le Danemark subit un coup d’arrêt inattendu et se retrouve à égalité de points (3) avec l’Irlande du Nord, la Slovénie et le Kazakhstan avant leur match respectif de la 2e journée.

Le Danemark menait 2-0 à la mi-temps avec un doublé du jeune (20 ans) attaquant de l’Atalanta Rasmus H?jlund (21e, 35e), mais le Kazakhstan a renversé la situation en seconde période avec des buts de Bakhtiyor Zainutdinov sur penalty (73e), Askhat Tagybergen (86e) et Abat Aimbetov (89e).

Dans les autres matches de la journée, l’Irlande du Nord a été battu par la Finlande (0-1) et la Slovénie a disposé de Saint-Marin (2-0).

Dimanche 26 mars

Irlande du Nord – Finlande 0 – 1

Kazakhstan – Danemark 3 – 2

Slovénie – Saint-Marin 2 – 0

Déjà joués:

Kazakhstan – Slovénie 1 – 2

Danemark – Finlande 3 – 1

Saint-Marin – Irlande du Nord 0 – 2

Classement: Pts J G N P bp bc dif

Slovénie 6 2 2 0 0 4 1 3 Danemark 3 2 1 0 1 5 4 1 Kazakhstan 3 2 1 0 1 4 4 0 Finlande 3 2 1 0 1 2 3 -1 Irlande du Nord 3 2 1 0 1 2 1 1 Saint-Marin 0 2 0 0 2 0 4 -4

Prochaine journée (GMT+2):

16/06 : Danemark – Irlande du Nord

16/06 : Finlande – Slovénie

16/06 : Saint-Marin – Kazakhstan

NB : Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés. Les quatre dernières places seront attribuées lors de barrages disputés fin mars 2020 par des équipes qualifiées en vertu de leurs performances lors de la Ligue des nations fin 2019. Les équipes à égalité sont départagées par les résultats des confrontations directes.