Foot-Euro 2024 (Qualifications): l’Italie se relance en battant l’Ukraine

L’Italie s’est relancée dans la course à la

qualification pour l’Euro-2024 en battant l’Ukraine 2 à 1 (mi-temps: 2-1),

mardi à Milan.

Les champions d’Europe en titre ont concrétisé leur supériorité grâce à un

doublé du milieu offensif de Sassuolo Davide Frattesi (12e et 29e).

Sur l’une des rares incursions ukrainiennes dans la surface de réparation

italienne, Andriy Yarmolenko a réduit la marque (41e) et fait douter les

70.000 spectateurs de San Siro.

Mais en seconde période, l’Italie a repris l’ascendant, tout en montrant

une inquiétante fébrilité sur les rares contres ukrainiens.

Grâce à ce deuxième succès en quatre matches, la Nazionale est revenue

avec sept points à la hauteur de son adversaire du jour qui a disputé un

match de plus. L’Angleterre est le solide leader de ce groupe C avec 13

points en cinq matches.

