Foot/FC Barcelone: Dembélé gravement blessé à la cuisse droite

A peine revenu de blessure, l’international

français du FC Barcelone Ousmane Dembélé (22 ans, 21 sélections) s’est à

nouveau gravement blessé à la cuisse droite, à quatre mois de l’Euro-2020,

a annoncé son club mardi.

“Les examens réalisés ce (mardi) matin sur Ousmane Dembélé ont montré que

le joueur souffre d’une rupture complète du tendon proximal du biceps

fémoral de la cuisse droite”, a précisé le Barça dans un communiqué.

Lundi, Dembélé (9 matches, 1 but cette saison) a quitté la session

d’entraînement avant ses équipiers, visiblement touché à la jambe droite.

Alors que sa dernière sélection chez les Bleus remonte au 20 novembre 2018

(contre l’Uruguay, en amical), “Dembouz” voit sa participation à

l’Euro-2020 (12 juin-12 juillet) sérieusement menacée, car d’après la

presse espagnole, la durée de son absence pourrait s’élever à environ

quatre mois.

Victime d’une “lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite”

le 27 novembre contre le Borussia Dortmund, son ancien club, en Ligue des

champions, Dembélé n’avait toujours pas repris la compétition.

Alors que le club avait évalué son absence à dix semaines (c’est-à-dire

jusqu’à mi-février), l’ancien Rennais avait repris l’entraînement avec le

reste du groupe il y a quelques jours. Le Barça a même publié un tweet avec

une photo du joueur à l’entraînement lundi, qu’il a effacé par la suite.

A 22 ans, l’ailier gauche explosif à la santé fragile a totalisé au moins

six blessure en 2019.

Il avait déjà souffert de la même blessure que celle annoncé mardi, une

rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral mais de l’autre

cuisse, la gauche. C’était lors de son troisième match sous le maillot du

Barça, en septembre 2017, en réalisant une talonnade en fin de course

contre Getafe, et cette blessure l’avait mis au repos forcé pendant près de

cinq mois.

Il s’agit là d’un énorme coup dur pour la formation catalane, qui a décidé

de ne pas recruter d’attaquant durant le mercato d’hiver pour pallier

l’absence de Luis Suarez, opéré du genou droit le 12 janvier et absent

jusqu’à mi-mai, en misant sur un retour proche de l’ailier français.

Son début de saison 2019-2020 avait déjà été perturbé par une blessure à

la cuisse gauche, déjà au biceps fémoral, qui lui avait valu cinq semaines

d’absence entre septembre et octobre.