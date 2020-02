Foot/ FC Barcelone: Ousmane Dembélé sera opéré de la cuisse droite le 11 février en Finlande

L’international français du FC Barcelone

Ousmane Dembélé, victime d’une grave blessure à la cuisse droite lundi à

l’entraînement, sera opéré le 11 février en Finlande, a annoncé le Barça

jeudi dans un communiqué.

“Le joueur de l’équipe première Ousmane Dembélé va subir une intervention

chirurgicale le mardi 11 février prochain à Turku (Finlande) après sa

rupture

du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite”, a indiqué le

club catalan.

“Un nouveau communiqué de presse médical sera établi à la fin de

l’opération pour donner la durée approximative de son indisponibilité”, a

précisé le Barça.

Dembélé (22 ans, 9 matches et 1 but cette saison), a subi une énième

blessure à la cuisse droite lundi à l’entraînement, alors qu’il revenait à

peine d’une blessure à cette même cuisse, contractée le 27 novembre contre

le Borussia Dortmund en Ligue des champions.

A 22 ans, l’ailier, vainqueur du Mondial-2018 en Russie, a déjà totalisé

six blessures en 2019. Il a manqué 63 matches officiels depuis son arrivée

Barça à l’été 2017, et ce chiffre va continuer à grimper avec cette

blessure.

Il avait déjà souffert de la même blessure que celle annoncé mardi, une

rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral mais de l’autre

cuisse, la gauche. C’était lors de son troisième match sous le maillot du

Barça, en septembre 2017, en réalisant une talonnade en fin de course

contre Getafe.

Cette blessure l’avait mis au repos forcé pendant près de cinq mois. Il

avait déjà été opéré à l’époque en Finlande.