Foot-Italie: l’Inter toujours au ralenti, le derby de Rome sans vainqueur

L’Inter Milan n’avance plus: tenu en échec par

Cagliari dimanche à domicile (1-1), le club lombard risque de laisser la

Juventus s’envoler en tête au terme de la 21e journée de Serie A, qui a

aussi vu un spectaculaire derby de Rome se finir sans vainqueur (1-1).

Tout est allé de travers dimanche pour l’Inter et la fin de match en a été

le symbole, avec le carton rouge pris par Lautaro Martinez dans le temps

additionnel pour s’en être pris à l’arbitre.

Furieux, l’Argentin a hurlé, frappé dans le ballon et encore donné

quelques coups de poing sur le plexiglas du couloir d’accès au terrain, et

il risque désormais une longue suspension.

Son entraîneur Antonio Conte a lui aussi crié sa rage à l’arbitre et a

quitté le stade sans dire un mot, alors que le gardien N.3 du club, Berni,

a été expulsé et que Ranocchia, défenseur remplaçant, a craché aux pieds du

4e arbitre.

Le capitaine milanais Handanovic a lui été impeccable et a reconnu que

l’arbitre n’était en rien responsable du résultat.

“Ca n’est pas de la faute de l’arbitre si nous avons fait match nul. On

perd souvent notre lucidité à cause de la fatigue”, a-t-il dit.

Dimanche, l’Inter avait pourtant bien débuté, avec un but de la tête de

Lautaro Martinez (29e), bien servi par Young, qui jouait son premier match

italien après avoir été transféré de Manchester United.

Mais les Milanais n’ont pas réussi à faire la différence et Cagliari est

resté dans le match, jusqu’à l’égalisation sur une frappe déviée signée

Nainggolan (78e), que l’Inter avait poussé dehors l’été dernier.

La frustration milanaise trahit la déception d’une équipe qui n’arrive

plus à gagner avec trois matches nuls 1-1 d’affilée, à domicile contre

l’Atalanta Bergame et Cagliari et en déplacement à Lecce.