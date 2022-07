Foot-Justice : Michel Platini et Sepp Blatter acquittés par la justice suisse

Alors qu’il était soupçonné d’ « escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, et faux dans les titres », Michel Platini a été acquitté par le tribunal pénal fédéral de Bellinzone, ce vendredi matin en Suisse. Le même jugement a été prononcé pour Sepp Blatter.

Après six ans d’enquête et deux semaines de procès en Suisse, Michel Platini et Sepp Blatter ont été acquittés vendredi, dans cette affaire qui a brisé les ambitions du Français, pressenti en 2015 pour prendre la tête du football mondial.

En silence, les deux accusés ont écouté le greffier lire le jugement qu’ils appelaient de leurs voeux depuis des années, alors qu’ils encouraient cinq ans de prison et que le parquet avait requis mi-juin un an et huit mois de prison avec sursis.