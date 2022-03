Foot: Kais Saied reçoit les membres de la sélection nationale

Le président de la République, Kais Saied a reçu mercredi, au palais de Carthage, les membres de la sélection tunisienne de football après leur qualification la veille pour le mondial du Qatar 2022 aux dépens du Mali.

A cette occasion, le chef de l’Etat a adressé ses félicitations à l’ensemble des joueurs et des staffs administratif, technique et médical après leur qualification pour l’édition 2022 de la phase finale du mondial, louant les efforts consentis pour atteindre cet objectif.

Il a, par la même, appelé les membres de la sélection à travailler davantage et à bien se préparer pour l’échéance du Qatar tout en conservant la culture de la gagne pour réaliser des résultats probants.