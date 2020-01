Foot – Kenya: Oliech Dennis prend sa retraite

L’ancien capitaine de la sélection kenyane de football, Dennis Oliech a décidé de prendre sa retraite, après plus de 16 ans sur les terrains, a rapporté le site Nation Sports, citant une déclaration du joueur.

“Après toutes les années de présence, j’arrête officiellement ma carrière. Je vais me lancer dans le business. Je m’attendais à rebondir quand j’ai quitté Gor Mahia, mais je n’ai rien vu venir. Je ne trouve donc pas l’opportunité de continuer”, a fait savoir Oliech à la même source.

Oliech (34 ans) avait honoré sa première sélection avec le Kenya en 2002 à 17 ans lors d’une défaite 3 à 0 contre le Nigeria. Cette saison-là, il marque cinq buts lors de la Coupe CECAFA 2002 en conduisant le Kenya au titre et obtenant le titre de meilleur buteur de la compétition.

Il était devenu un véritable héros dans son pays avec le but qui avait qualifié son équipe pour sa première coupe d’Afrique des nations en 2004 en Tunisie où il avait aussi permis aux Harambee Stars d’enregistrer la première victoire dans une grande compétition internationale.

Durant sa carrière, il avait évolué dans plusieurs clubs français, à l’image du FC Nantes, AJ Auxerre, AC Ajaccio, ou encore Al-Arabi Doha (Qatar) et Al Nasr Dubaï.

Avec 31 buts inscrits en 63 matchs avec sa sélection, Oliech reste le meilleur buteur des Harambee Stars, depuis 2002.

“Je vais conseiller les jeunes footballeurs et essayer de leur trouver une place en Europe. Je ne suis pas vraiment intéressé par le coaching”, a t-il indiqué.